北市流感疫苗剩3萬劑 部分捷運站即日起也可施打

近日寒流發揮氣溫驟降，呼吸道病毒也相對活耀，北市衛生局預估農曆年前會有一波流感高峰，目前北市公費流感疫苗還剩約3萬劑，符合接種資格民眾除了合約院所可施打外，台北捷運部分捷運站即日起也提供疫苗接種服務。

根據衛福部疾病管制署資料指出，自去年12月6日至今年1月2日止，全國急診類流感就診病例百分比從7.2%上升至7.4%，北市就診百分比從7.1%上升至7.9%。衛生局表示，每年1、2月為流感好發季節，預估農曆年前仍有上升趨勢，春節大量返鄉人潮「南來北返」恐增病毒傳播風險。

衛生局指出，北市109年度共訂購71.5萬劑公費流感疫苗，從去年10月起施打，迄今還剩約3萬劑疫苗，為提升民眾施打便利性，除了北市流感疫苗合約院所外，北捷部分捷運站包含龍山寺站、忠孝復興站、後山埤站、南港站、松山站、南京復興站、松江南京站、士林站、石碑站、雙連站等，即日起開放辦理流感疫苗接種服務。

欲施打疫苗且符合資格的民眾，可至台北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei/），點選「主題專區」進入「疾病防治」頁面，再選擇「流感疫苗」、「接種對象及地點」查閱完整各捷運站施打時段與地點。

衛生局表示，公費流感疫苗施打對象包含50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小、國中、高中、高職、孕婦及6個月內嬰兒之父母等。由於接受疫苗接種後，須約2周後才能發揮保護作用，建議民眾儘早接種。