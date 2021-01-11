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寒流來襲溫馨共餐 平溪長者獲贈保暖物資

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區農會共餐活動，茶藝教室的老師及學員們送來保暖襪、手套、毛帽，讓山區老人家度過急凍天候。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區農會共餐活動，茶藝教室的老師及學員們送來保暖襪、手套、毛帽，讓山區老人家度過急凍天候。 圖／觀天下有線電視提供

平溪農會青山綠水合作由當地子弟禾桐企業董事長潘隆柔支持，舉辦一個月兩次的共餐活動，今(11)日是2021年第一場共餐，茶藝教室的老師及學員們送來保暖襪、手套、毛帽，讓山區老人家溫馨安穩地度過急凍天候。

平溪區農會青山綠水合作社每兩個禮拜一次，在東勢國小的場地舉辦共餐，里民們在寒冬中開心來聊天，志工們用心準備農村料理，還有動健康教學，讓老人家在急凍的天候中活動起來，發抖的手腳也逐漸暖和。

平溪區農會青山綠水合作社經理林珂竹表示，茶藝教室的學員們跟著老師第四年自發來平溪區東勢里做愛心，不僅奉上所學的茶藝，給老人家暖暖身子，也送來一人一大袋的保暖物資，阿公阿嬤可愛地試戴合照，並享受加菜金補助的豐盛佳餚，新年第一場共餐，熱鬧且溫馨。

新北市議員林裔綺表示，今年接連幾波寒流，提升全台心血管疾病發作的風險，尤其是居住於寒冷山區的老人家，大部分沒有使用發熱衣、暖暖包、電熱毯等習慣，在家把門窗關緊緊，蜷縮在衣物與被子中，容易昏睡失溫，若使用火爐取暖更是安全性堪慮，希望子孫能在天寒地凍中，多去關心長者的保暖狀況，讓他們健康平安度過寒冬。

平溪 保暖 農會

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