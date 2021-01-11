平溪嶺腳安養堂老舊 地方盼整修保安全

平溪區嶺腳安養堂是四五十年以上的舊建築，加上潮濕多雨的氣候，廁所磁磚剝落、遮雨棚和屋頂集水渠道崩塌，且漏水嚴重，今(11)日新北市議員林裔綺於現場會勘，並與結構技師、新北市社會局、公所、里辦討論修繕計劃。

平溪區老人會總幹事李伯榮表示，平溪區是全台高齡化比例最高的鄉鎮，嶺腳安養堂自民國103年閒置之後，由老人會在此處辦理動健康、共餐等活動，每次前來的長者約二、三十人，但受限於安養堂當初設計的實牆隔間，做運動總是非常擁擠，今日會勘希望能將隔間打通，並且改善建物漏水狀況，尤其是遮雨棚與屋頂渠道脫落、慘不忍睹，在多雨的平溪區有迫切急需。

新北市議員林裔綺表示，整個安養堂建物的修繕，因為建築老舊，結構技師建議入口兩間男女廁所的梁柱、牆面不能拆除，若要打通建議在後門幾間隔間施作，而社會局也允諾在今年度將撥出經費，改善安養堂漏水、廁所磁磚剝落等結構補強，而空間重新配置的部份，會協請平溪區公所做第二階段的設計統整與概算，讓平溪區老人會使用場地更安全、方便。