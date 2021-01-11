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金山北25道路下陷搶修 公所封路籲改道

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區北25線道九百公尺處出現裂痕、塌陷的情況，金山區公所封路並且請施工廠商進場搶災，預計到13日可恢復通車。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區北25線道九百公尺處出現裂痕、塌陷的情況，金山區公所封路並且請施工廠商進場搶災，預計到13日可恢復通車。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區北25線道九百公尺處發現路面出現裂痕、塌陷的情況，經探察道路下方有野溪經過，有用路安全的疑慮，目前金山區公所封路並且請施工廠商進場搶災，預計到13日可恢復通車，請民眾與用路人規劃改道。

金山區長廖武輝表示，金山區北25線道九百公尺處，道路下方有野溪經過，道路出現裂痕有塌陷的情況發生，在發現路塌後，區公所也隨即會同相關單位視察，認為有用路安全疑慮，不過連日的豪雨也影響道路修復的進度，這幾天雨勢趨緩，區公所也趕緊封閉道路，並且請廠商進場施工，預計工期將會到13日，待安全無虞再後開放人車通行。

北25線道負責道路養護維修為養工處，不過考量市政一體與市民安全，區公所在氣候許可情況先行進行搶災工程，現場除了道路封閉影響人車通行，金山區內的社區巴士新巴士動線也受影響，區公所也請民眾要注意施工期間公告，請用路人提前規劃改道。

金山區長廖武輝說，北25線道九百公尺處的道路封閉，將有兩個路線的社區巴士班次受到影響，分別是F931與Ｆ932的部分時段車次，在道路施工期間將不停靠葵扇站，而預計三日的工程過後將會恢復通行，確保用路人行的無虞，讓山區交通更安全。

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