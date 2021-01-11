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寒冬送暖 金山750個津貼戶領滿滿物資
新生活社會福利發展促進會攜手忠孝獅子會在歲末寒冬到金山區發放物資，金山區公所媒合五大津貼戶共有750戶，現場被物資堆滿，而除為弱勢家戶增添生活必需品，善心團體也透過面對面的關懷送暖，簡單的問候打氣，要為弱勢家戶帶來內心的無限溫暖。
新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李指出，新生活社會福利發展促進會深耕北海岸，一直一來都在協助北海岸有需要幫忙的朋友服務，在歲末寒冬攜手忠孝獅子會來到金山區發放物資，希望在過年之前能夠為需要物資的弱勢家戶增添生活必需品，也透過面對面的關懷送暖，希望為弱勢家戶帶來內心的溫暖。
來到金美國小穿堂準備發放的物資相當豐盛，可以說是堆滿了穿堂，從白米、泡麵、奶粉到衣物、保暖物資都有，而發放對象更透過公所來提供，擴及五大津貼戶，共有750戶家戶能夠受惠。
金山區長廖武輝表示，面對近來的寒流陣陣，善心團體沒有忘記偏鄉地區弱勢家戶的需求趕來送暖送物資，金山區公所也感到相當感謝與溫馨，這次的捐贈媒合五大津貼戶，希望滿滿的生活物資能夠讓弱勢家戶過個好年，而善心團體的暖心問候，也希望要為弱勢家戶帶來一整年內心的溫暖。
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