廁所大改造 北峰國小如廁環境走美學風

因為太過老舊，汐止區北峰國小將學校的廁所進行改造工程，打破傳統磚造廁所陰暗老舊，全新明亮設計增加美學概念，現在工程完工，新北市議員廖先翔也前往關心，希望全新的廁所，提供學童更好的如廁環境。

北峰國小校長林素滿說，這是本校最後一棟的老舊廁所，這次的改善真的非常感謝廖先翔議員的協助，讓我們可以順利的發包，那這次的改造是教育部的方案，所以，也有融入教育美學，也有學習自然科學的部分。

校長林素滿指出，是以北峰國小的峰字來取，那因為在台灣有橫跨四縣市的玉山是老師在教學上重要的一環，所以，就以玉山來做四個層樓廁所的意象，讓孩子認識自然科學，也能了解廁所美學，所以，讓學生在如廁時，能夠提供美觀、舒適還有放鬆。

市議員廖先翔表示，這幾年公家部門對於洗手間的改建投入相當多的心力，目前也延伸到我們的校區，那這幾年北峰國小有陸陸續續爭取到一些經費，將廁所做改善，改善的更溫暖一點，讓小朋友在方便的時候能夠更舒適，那去年北峰國小已經有爭取到一些經費，那因為裝潢業的一些關係，價格上漲，導致原本爭取的金額沒有辦法順利發包施作，所以，在得知後有以建議款補助讓工程可以順利發包出去。

廖先翔指出，目前廁所的整建工程，在大家的合作下，現在完成了，全新設計，有在百貨公司、飯店廁所的感覺，包括洗手台很有設計感，燈飾也用比較現代的方式、還有隔間等等，讓小朋友都能耳目一新。