寒流來襲! 汐止消防隊宣導防CO中毒

寒流來襲，天氣這麼冷，民眾在家裡頭，可能都會使用電暖器，或是怕冷門窗緊閉，這幾天消防局第六大隊展開防一氧化碳中毒導工作，到汐止火車站或是市場加強宣導，另也有更換熱水器補助，可電洽轄區分隊詢問相關事宜。

新北消防局第六大隊組長趙森軒指出，強烈寒流來襲，容易發生一氧化碳中毒事件，新北市政府消防局第六救災救護大隊為加強防範CO中毒，特地前往汐止火車站、汐止秀豐黃昏市場辦理「快閃CO-平安宣導員」活動，提醒大家使用燃氣熱水器、瓦斯爐具、電暖器時要開一扇窗，隨時保持環境通風，以防範一氧化碳中毒。

趙森軒表示，經消防局統計分析，這幾年來燃氣熱水器一氧化碳中毒案件中，大約有8成發生於12月、1月及2月等溫度較低之月份，尤其在寒流及氣溫回暖期間，當冷氣團來襲，天氣濕冷「門窗緊閉」將大大地增加一氧化碳中毒的風險，所以，提醒家中安裝燃氣熱水器應確實遵守「五要」原則，要保持環境的「通風」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」、要注意平時的「檢修」，避免一氧化碳中毒。

趙森軒說，新北市政府消防局1月1日起，如果家中安裝燃氣熱水器不當，確實有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，一般戶每戶最高補助3,000元，低收入戶最高補助1萬2,000元，因為名額有限，有符合資格的民眾可電洽轄區分隊詢問相關事宜。