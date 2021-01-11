台南北門流浪犬疑攻擊92歲嬤 動保處最新回應了

台南市北門區玉港里傳出流浪犬疑攻擊92歲阿嬤各界關注，台南市動保處表示，去年北門區共捕捉107隻流浪犬，案發後立即聯繫里長釐清原因，也派員前往加強管制捕捉流浪犬，避免憾事再次發生，期盼阿嬤早日康復。

動保處說，1月4日接獲民眾通報，2日上午玉港里有阿嬤於農田工作時，疑似遭流浪犬攻擊，動保處立即聯繫里長了解及釐清實際發生情形，得到資訊為摔傷，非被流浪犬攻擊，但仍派員加強當地流浪犬管制。今再度派員會同北門區長張明寶、玉港里長陳來盛至現場釐清事發經過，阿嬤兒子認為，母親左腳發現有3個洞，是遭流浪犬攻擊。

動保處表示，北門區為流浪犬加強管制區域，去年捕捉107隻，該處自阿嬤受傷事件發生後，已派員積極加強管制當地流浪犬，4日至10日共捕捉3隻，後續將配合里長再加強捕捉，必要時會動用麻醉槍精準捕捉。

動保處呼籲，民眾如果發現會追咬路人攻擊性犬隻，可通報動保處動物管制隊灣裡分隊（06）2965945；善化分隊（06）5850472處理。

因應收容空間飽和，動保處近期將召集各區公所召開「台南市遊蕩犬緊急安置措施計畫」，擴充收容量能。未來將持續檢討改善流浪犬管控政策，在市民人身財產安全與動物生存權間取得平衡。