北市官員又出事 精障員工驚傳遭霸凌動保處長喊冤

台北市動保處長宋念潔遭爆料職場霸凌、公器私用，不僅欺壓、解聘精障女員工、強拗同事排班當司機，還無端指控動保處獸醫涉「貪汙治罪條例」，對此，動保處今澄清，上述情況均與事實不符，宋念潔也將對爆料者保留法律追訴權。

動保處指出，該名精障女員工2019年通過公務人員特種考試身心障礙人員考試五等考試一般行政類科考試錄取人員，該年7月至動保處會計室工作，但卻多次表示與主管溝通困難、無法勝任會計室交辦事務，要求更換單位。

經處長評估後，去年2月起改到秘書室擔任收發工作，期間動保處指派至少7名員工進行工作指導，並在該女員工同意下於去年3月至6月止，接受多達24次心理諮商及職涯輔導，也與處長及相關單位主管進行8次面談。

但該員工仍無法勝任工作，甚至有毀損、棄置、遺失公文等情況，且未依請假程序就擅自離開辦公場所，因此動保處依相關規定予以懲處，並請該員工到場說明原因及意見，目前該員工依「公務人員保障法」提起復審。

針對傳遭霸凌的獸醫師，是全國首創「寵物保險」的獸醫，2019年因涉圖利民間愛貓協會，為了釐清事實及法律責任，因此動保處考績會比照「公懲法」規則，在刑事相關調查確認前，決議暫緩處理，本案並非宋念潔經手，而是由政風單位處理，是否送廉政署、台北地檢署尚未確定。

另外，有關拗同事排班當司機部分，動保處原配有1名司機，但已在去年1月16日退休，依規定非特種車之公務車不配駕駛，原配置駕駛應核列出缺不補。

考量動保處地理位置偏遠，臨時性、即時性行程，因公車時間等待不易，過度期間暫由動保處員工協助接送公務行程，或以公出勤務職員共乘方式，所有行程均為市政公務行程，絕無公器私用，今年度已規畫公務行程將以搭乘計程車或公務車共乘方式辦理。

宋念潔表示，爆料傳媒之指控與事實不符，對於爆料者企圖打擊機關及個人形象等行為，為維護個人名譽，將對爆料者及傳媒保留法律追訴權。