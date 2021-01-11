收購台中市民交通卡 交局：查獲取消1到5年市民優惠

台中市公車「市民限定」雙十優惠今年元旦上路，國民黨議員指出網路上發現疑有未符合資格民眾徵求讓售綁定市民身分的交通卡。台中市政府交通局長葉昭甫今表示，「市民限定」交通卡僅限本人使用，經查獲轉讓、出借、冒用、盜用他人交通卡情形，將依規定取消乘車優惠至少1年並依法追究責任。

葉昭甫強調，為避免冒用交通卡情況，交通局將不定期透過交易資料稽核或實地查核，依「台中市交通卡作業要點」規定，如經查獲將交通卡轉讓或轉借他人使用，自查獲日起取消其乘車優惠1年，遭查獲第二次者取消其乘車優惠3年、第三次以上取消其乘車優惠5年的規定。

此外，出借、轉讓、冒用及盜用他人交通卡牟利或惡意破壞交通卡應用系統者將依法追究責任，呼籲民眾切勿以身試法。

法制局長李善植表示，這有詐欺嫌疑，冒充台中市民違法得利，已明顯觸犯刑法。刑法第339條第2項規定：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人陷於錯誤，藉此而獲得財產上不法的利益或使第三人得之者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。又詐欺得利罪未遂犯也處罰。

交通局表示，台中市民限定綁卡人數突破110萬，目前仍持續在95處地點受理申請。