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影／失明貓重獲光明 超萌「腦腦」開放認養
新北市政府動保處去年底接獲民眾拾獲收容1隻橘虎斑色幼母貓「腦腦」，經診斷後發現牠腦壓大造成雙眼失明、無法正常行走，還有癲癇症狀。不過在動保員與獸醫照料下，「腦腦」在聖誕節奇蹟重見光明，如今已開放民眾認養。
「腦腦」去年11月在新莊區被民眾發現，個性親人且撒嬌，但帶去動保處由駐區獸醫莊子昇診療時，發覺「腦腦」眼睛外觀正常卻看不見，且無法像正常貓咪一樣玩耍，甚至走路也有困難。經過醫師研判後，推測「腦腦」從高處墜落撞擊頭部，導致腦壓升高，影響視神經及身體無法平衡。
而「腦腦」隨後在動保員陳妙秋照料下，身體逐漸好轉，目前已恢復約9成，癲癇也1個月未見。陳妙秋表示，「腦腦」恢復後仍要後續照護，考量牠對於高處的陰影，欲認養的民眾建議注意家中擺設，另外也能多為牠補充神經保健類的營養品。
陳妙秋建議，若民眾在外發現流浪毛小孩，無論是否有外傷，可以主動送動物醫院檢查，或是通報動保處，有提供24小時救援服務。動保處補充，除動保處外新北還有8所動物之家，在許多獸醫師及動保員付出下安置毛小孩，救援回來的毛小孩，即便有些身體殘缺或疾病纏身，經過細心照顧下還是有許多康復的例子，歡迎民眾上動保處官網認養專區或實地拜訪。
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