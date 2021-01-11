塗鴉控看這裡！北市即日起開放7處河濱公園塗鴉區

塗鴉控注意！台北市即日起開放河濱公園的塗鴉區，北市水利處表示，北市河濱公園內的7處堤壁塗鴉區，已在日前全部塗刷完成，恢復空白牆面，歡迎民眾前往利用，揮灑創意，畫好畫滿，不用怕被罰款。

為求河堤視覺多變且維持新貌，目前在河濱公園內共有7處大型塗鴉牆，包括松山區迎風河濱公園、松山區觀山河濱公園、中山區美堤河濱公園、南港區成美左岸、文山區溪洲河濱公園、文山區景美河濱公園、內湖區成美右岸。

水利處是以每4個月為一期，在每年4月、8月、12月會重新塗刷塗鴉牆面恢復空白後再開放市民創作，也就是說在塗鴉牆上的作品最長可以保持4個月供他人欣賞。

不過，水利處也強調，塗鴉內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，將即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾一試身手的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗，更能提升河濱親水性的效益。另外，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆。

水利處提醒，若是民眾在未公告開放塗鴉地點非法任意塗鴉，北市政府環保局將依據廢棄物清理法第27條第2款「污染地面、池塘、水溝、牆壁、梁柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。」除要求行為人清除外，並依同法第50條可處1200元以上6000元以下罰鍰，從重處罰。民眾有發現非法任意塗鴉影響市容之情事，可撥打檢舉專線臺北市民當家熱線1999。