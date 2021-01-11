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影／林口人口大增學校供不及求 侯友宜：興建迫在眉睫

聯合報 / 記者張哲郢張睿廷／新北即時報導
新北市政府新建工程處處長王益翔說明這次東湖國小暨市民多元服務設施工程細節。記者張哲郢／攝影
新北市政府新建工程處處長王益翔說明這次東湖國小暨市民多元服務設施工程細節。記者張哲郢／攝影

斥資逾9億6千萬，新北市林口區即將興建的東湖國小今日進行動土儀式，以高樓空間運用、多元教育作為落成後特色，東湖國小預計民國111年7月完成第1階段開放招生，8月正式啟用。新北市長侯友宜認為，面對林口區人口日益增加的現況，興建計畫迫在眉睫。

去年我國人口首度負成長，但林口區人口不減反增，截至去年底已突破12萬人，比起10年前成長5成。伴隨機捷通車，附近社會住宅以及大型商場設立，造成移居熱潮，周邊如剛滿10周年的頭湖國小以及去年剛啟用的新林國小，年輕學校招生爆滿，新北市政府為此也在去年4月公開招標東湖國小暨市民多元服務設施工程，並在7月正式啟動計畫。

有別於傳統校園，占地近2萬4千平方公尺的東湖國小除規劃3棟校舍大樓外，還特別打造多元教育大樓，不只國小生能上學，多元教育大樓從托幼中心、幼稚園到樂齡照顧中心，另有活動中心供市民使用，以社區化經營方式為全齡層提供教育資源。另外，考量到招生人數可能供不及求，也預留約24間普通教室擴建空間，能再提供約700名兒童上課。

侯友宜指出，在校地有限情況透過高樓發揮空間利用，再透過多功能的建設達成社區化經營，同時保有未來發展空間，像這次東湖國小的規劃方式是未來趨勢。

新北市政府新建工程處處長王益翔說，校園在景觀規劃上也特別納入生態、節水、減碳等設施，畫分為遊樂活動、快樂遊戲、生態池與田園教室等4區，並在校舍大樓4至7層創造露臺設置主題設施，為孩子打造智慧低碳校園。

整體工程分為兩階段進行，111年7月完成第1階段包括校舍大樓、學校禮堂、多元教育大樓以及4大主題區域，預計招生7班一年級學生約200名；第2階段為操場、景觀以及剩餘附屬設施，目標112年8月完工並全面招生，總班級數達42班盼有效緩解學生就學需求，初估將造福近千名在地子女。

侯友宜說，新北市有許多招生近滿額的學校，未來除擴建原有校舍外，也會用公益回饋土地或都市計畫原有閒置地改為學校用地，讓教育永不間斷，同時結合創新及多元化功能，與社區化經營並肩齊行。

新北市林口區東湖國小舉行開工典禮，新北市長侯友宜（圖中黑衣）代表進行動土儀式。記者張哲郢／攝影
新北市林口區東湖國小舉行開工典禮，新北市長侯友宜（圖中黑衣）代表進行動土儀式。記者張哲郢／攝影
侯友宜認為解決新北市林口區就學人口眾多是迫在眉睫的問題。記者張哲郢／攝影
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侯友宜 林口

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