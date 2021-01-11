影／林口人口大增學校供不及求 侯友宜：興建迫在眉睫

斥資逾9億6千萬，新北市林口區即將興建的東湖國小今日進行動土儀式，以高樓空間運用、多元教育作為落成後特色，東湖國小預計民國111年7月完成第1階段開放招生，8月正式啟用。新北市長侯友宜認為，面對林口區人口日益增加的現況，興建計畫迫在眉睫。

去年我國人口首度負成長，但林口區人口不減反增，截至去年底已突破12萬人，比起10年前成長5成。伴隨機捷通車，附近社會住宅以及大型商場設立，造成移居熱潮，周邊如剛滿10周年的頭湖國小以及去年剛啟用的新林國小，年輕學校招生爆滿，新北市政府為此也在去年4月公開招標東湖國小暨市民多元服務設施工程，並在7月正式啟動計畫。

有別於傳統校園，占地近2萬4千平方公尺的東湖國小除規劃3棟校舍大樓外，還特別打造多元教育大樓，不只國小生能上學，多元教育大樓從托幼中心、幼稚園到樂齡照顧中心，另有活動中心供市民使用，以社區化經營方式為全齡層提供教育資源。另外，考量到招生人數可能供不及求，也預留約24間普通教室擴建空間，能再提供約700名兒童上課。

侯友宜指出，在校地有限情況透過高樓發揮空間利用，再透過多功能的建設達成社區化經營，同時保有未來發展空間，像這次東湖國小的規劃方式是未來趨勢。

新北市政府新建工程處處長王益翔說，校園在景觀規劃上也特別納入生態、節水、減碳等設施，畫分為遊樂活動、快樂遊戲、生態池與田園教室等4區，並在校舍大樓4至7層創造露臺設置主題設施，為孩子打造智慧低碳校園。

整體工程分為兩階段進行，111年7月完成第1階段包括校舍大樓、學校禮堂、多元教育大樓以及4大主題區域，預計招生7班一年級學生約200名；第2階段為操場、景觀以及剩餘附屬設施，目標112年8月完工並全面招生，總班級數達42班盼有效緩解學生就學需求，初估將造福近千名在地子女。