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科技執法超吸金 北市這隧道4個月就開罰1868萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
辛亥隧道自2020年元月上路至4月底，開出1萬5568張罰單、罰鍰超過1868萬元。聯合報系資料照
辛亥隧道自2020年元月上路至4月底，開出1萬5568張罰單、罰鍰超過1868萬元。聯合報系資料照

北市自2019年起陸續於自強隧道、辛亥隧道、市民高架、台北轉運站等4處啟用科技執法，取締超速、違停等行為，截自去年11月底開出逾4萬張罰單，罰鍰超過4500萬，而北市交通警察大隊110年預算規畫中，罰金罰鍰部份比去年多出129萬，交大表示，取締並非為了懲罰，而是遏止違規；另外，忠孝東路五段、中山北路馬偕醫院前及建國高架道路限重取締預計明年實施科技執法。

自強隧道、辛亥隧道因台61線彰化段的區間測速出包，從去年4月起停用科技執法，但過去只要時速超過61公里，就會遭罰1200元至2400元罰單。

經統計，自強隧道2019年9月上路至2020年4月止，開出1萬9234張罰單、罰鍰超過2308萬元；辛亥隧道自2020年元月上路至4月底，也開出1萬5568張罰單、罰鍰超過1868萬元。

違規停車部分，市府轉運站前公車停靠區從2019年11月起科技執法上路，截至去年11月底，已開出2534張罰單，罰鍰超過152萬元。

交大表示，取締違規目的不是為了懲罰民眾，而是希望遏止違規與事故發生，為此，今年科技執法將朝路口安全、違規停車2方向規畫，在北市易肇事路口建立設備。

除了今年元月4日在台北車站北側公車停靠區、吳興街台北醫學大學附設醫院急診室出入口共2處，新增科技執法取締違停外，忠孝東路五段、中山北路二段馬階醫院前、建國高架橋限重取締均已規畫，預計今年上半年推動。

罰單 北市 交大

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