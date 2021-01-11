雙連攤商向北市府陳情 盼履行承諾恢復原地營業

台北市雙連市集自治會逾百名攤商今天到北市府陳情指出，北捷雙連站旁線型公園改造工程施工，攤販配合撤離，但將完工時，市府又將施作水溝蓋工程，要求履行承諾恢復原地擺攤。

台北市雙連市集自治會百餘名成員上午到台北市政府大門陳情抗議，認為去年配合北市政府捷運綠地施工須上圍籬而暫停營業，且台北市副市長黃珊珊也親到市集承諾圍籬拆除後就讓雙連市集自治會盡速恢復營業，但圍籬將撤除之際，北市府又再推水溝蓋工程，直批北市府多面手法欺騙。

雙連市集自治會會長林彥伶指出，黃珊珊去年訪視時口頭承諾會讓攤商回歸，大家也相信可朝三贏方向努力，但1個綠地、圍籬170天的工程即將完工之際，現在又要新增水溝蓋工程，且有相關訊息指稱在水溝蓋後還有新工程。

她說，攤商若不同意施工，北市府就用拖延工程方式待變，這些為的就是不讓攤商回歸原地擺攤。

林彥伶表示，自治會成員這7個月來都配合北市府所開條件，但卻一次次被騙，許多攤商也因此損失很多，且已借貸無門、生計有問題，大家都期待今年1月13日可以回歸原地擺攤，誰知又有變數。

她指出，針對水溝蓋工程問題，當地居民今年1月4日曾詢問台北市政府新工處是否有必要即刻施工，新工處回應是依上層指示而做。

她重申自治會訴求並非不施作工程，而是希望可以「喘口氣」延到農曆年後再施工，要求北市府誠實履行承諾，讓雙連市集能夠回歸原地擺攤。

自治會成員並在現場高喊「市府誠實、履行承諾」、「雙連市集、全部擺攤回歸」口號，隨即遞交陳情書，並要求轉交給台北市長柯文哲。

台北市市場處副處長高群荐代收陳情書後表示，過去數個月都有與雙連市集定期每月開會討論，近期更加密集；至於水溝蓋工程為當地里長爭取，希望一次性完工以減低當地衝擊及改變整體環境，這也是當地里民期望。

高群荐提到，市場處去年6月曾盤點當地現場攤販，但現有1/3攤販名單與當初盤點不合，希望自治會可以協助盡快釐清爭議名單，以免外界過多聯想。

另外，北市府過去1年也針對各地夜市進行攤販長期整頓計畫，重要原則就是劃設消防通道及營業線，待雙連市場水溝蓋工程完工後即可劃線。

有關名單爭議，林彥伶表示，雙連市場109個攤商都是實名制，在去年撤離前都經過調查及拍照存證，詢問市場處不確定名單從何而來。

高群荐對此指出，這部分會帶回去研議釐清，再對外說明。