雙連攤商北市府陳情過年擺攤 玉米阿嬤哽咽「幫幫我」

台北市捷運公司去年推動雙連捷運站「心中山線形公園改造計畫」，並一併整頓民生西路45巷的違規攤商，但商家今又前往台北政府抗議，指市府兩度承諾讓攤商現地回歸，如今改造計畫完工卻接續水溝蓋工程，讓攤商農曆年期間無法做生意，盼市府能將水溝蓋工程延後；北市市場處副處長高群荐回應，仍會依照原計畫，完成水溝蓋工程、畫設消防及營業範圍，並確認商家名冊，才能納管攤販。

雙連市集自治會籌備會召集人林彥伶指出，先前配合捷運帶狀綠地工程暫停擺攤，當時市府承諾7個月後就可現地回歸，如今改造計畫完工卻緊接水溝蓋工程，回歸時程遙遙無期，加上疫情影響，上百家攤商生計出現困難，「大家只想過個好年」，盼水溝蓋工程能延至年後，讓攤商在農曆年間可做生意。

有「台灣阿信」之稱的玉米阿嬤許瓊方哭訴，她接連失去3個兒子，還要撫養2個孫子，在雙連市場賣水煮玉米，一支20元，生意最好一天可賣出2箱。原以為生活可以穩定，但配合捷運工程7個月無處擺攤，去年又受到疫情影響，嚴重打擊生計。許阿嬤眼匡泛淚，哽咽表示，「幫幫我」，回去市場擺攤頻遭檢舉，一天最多被開7張單，「還沒賣出一支玉米，就要繳8400元罰鍰」，整天被警察追著跑，苦不堪言。

對此，高群荐指出，在民生西路45巷的攤位均為違規攤商，先前進行捷運周邊工程時已進行安置，但捷運開通後，攤商又違規聚集在周邊擺攤，周遭居民抗議，才進行檢舉開罰；先前有考量大多攤商皆為外來者，弱勢且生計恐有問題，為照顧這群民眾，當時有逐攤照相列冊，但如今自治會送來的名單有三分之一與先前不符。