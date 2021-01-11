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全聾助聽器技師 20多年好功夫老闆同事都喊讚
今年50歲的黃慶恆，是一名全聾的瘖啞人士，只能以手語跟外界溝通，啟聰學校畢業後，就一直擔任助聽器的耳模技師，長達20多年，如今更在業界領導品牌「科林儀器公司」擔任開發工程師，細心又穩定的工作表現，令公司同仁都喊讚。為鼓勵企業主動雇用身障者，新北勞工局每年也會表揚進用身障員工的友善企業，希望營造正向社會風氣。
外表斯文的黃慶恆，笑起來有些靦腆，但一投入工作中，神情立刻變得專業且集中。他表示，因為自己也是聽障，所以做起助聽器的耳模特別細心，希望讓跟自己一樣的聽障朋友，都能夠戴得舒適。
不過，黃慶恆並非一路都這麼順利，從啟聰學校畢業、剛開始當學徒時，因為技術不成熟，手指經常被割傷，不過他並不因此放棄，反而更勤奮練習，技術也越來越好，如今不但是科林的研發工程師，還經常指導新進員工，更曾榮獲台北啟聰學校傑出校友及新北市年度模範身障勞工。
科林儀器公司人資經理蘇迺雯表示，由於公司主要產品為助聽器，因此經常與身障者互動，也更能理解他們就業上的困難，雖公司的義務進用身障員額僅需3人，但目前公司聘用多達6位身障員工，除了給予更多就業機會，更希望能起示範作用，告訴大家身障者也能表現得很好。科林儀器公司也榮獲109年度新北市促進身心障礙者就業績優單位。
新北勞工局表示，每年皆會表揚進用身障員工績優單位、友善進用企業，給予獎金及宣傳企業形象，鼓勵多進用身障者；若超額進用身障員工的企業，每多進用一人也會補貼每月7000元的獎勵金，最多連續三年。
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