北市長照服務春節不打烊 1/29前申請

農曆春節將至，北市衛生局表示，春節期間將繼續提供長照服務，為讓照顧者能好好休息、過好年，預先安排人力，呼籲有需要的民眾於1月29日前透過1966長照服務專線申請。

台北市衛生局長期照護科科長劉惠賢說，春節期間包括居家照顧、專業服務、交通接送及喘息服務等長照服務都會繼續提供，有需求的民眾可於1月29日下午5時30分前撥打1966長照服務專線提前申請，以利長照中心在連假期間安排人員提供服務。

劉惠賢提醒，1966長照服務專線將於2月10日至2月16日春節期間暫停服務，若市民有長照相關諮詢需求，請提前於週一至週五上班時間撥打專線洽詢。

衛生局呼籲，凡設籍台北市身心障礙者、55歲以上原住民失能長者或65歲以上失能長者，可多多運用各項長期照顧服務資源，有關長照2.0服務相關資訊可至衛生局長照2.0專區查詢，或至衛生局長期照顧資訊網線上申請。