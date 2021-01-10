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一張圖看天氣！第三波寒流來襲不到6度 追雪看這裡

永和寒冬送暖 2000弱勢戶受惠

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
永和區公所邀請保福宮、永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會等6個慈善團體共同做愛心。圖／永和區公所提供
永和區公所邀請保福宮、永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會等6個慈善團體共同做愛心。圖／永和區公所提供

新北市永和區一年一度歲末送暖活動，即日起至1月29日全面展開。永和區公所邀請保福宮、永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會等6個慈善團體共同做愛心，總計發放關懷禮金150萬元與白米約1萬7000台斤，讓永和區2000戶弱勢家庭安心過好年。

保福宮主委陳水生表示，保福宮是地方信仰中心，取之於民、用之於民，將信眾的愛惠及弱勢家庭，並特別結合永和衛生所，提供低收入戶免費健康檢查。除了給予經濟上關懷，也不忘照顧民眾的健康。

其中一名70歲的林媽媽，中風之後獨自撫養身障兒子，除了公部門的低收入戶補助和社工的輔導關懷，一年一度的歲末送暖，總是能看到林媽媽左手拄著拐杖，右手牽著兒子到保福宮，滿面笑容地向工作人員道謝，民間的善心讓一家人的年夜飯加菜，在寒冷的冬天也能感受到溫暖。

永和區長陳怡君表示，感謝各界善心攜手合作，讓公益的力量凝聚在一起，首先開跑的是愛心不落人後的保福宮，接續將由永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會持續辦理關懷活動；希望永和區弱勢家庭能在各界善心下溫暖迎接新春。同時期盼能有更多的愛心加入物資送愛的活動，讓弱勢家庭的照顧得以延續。

弱勢家庭 愛心

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