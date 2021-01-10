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輔大生自製電子車 揪阿公阿嬤「無照駕駛」

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
仁家阿公操控電子自走車撞翻空鋁罐酒瓶。圖／新北社會局提供
仁家阿公操控電子自走車撞翻空鋁罐酒瓶。圖／新北社會局提供

輔仁大學職能治療學系23位學生在副教授劉倩秀帶領下，周末專程到萬里仁愛之家關懷長輩，以自製的電子自走車、獨創的趣味關卡，讓阿公阿嬤體驗「開車」的樂趣和緊張，只見阿公阿嬤第一次用電子遙控器「無照駕駛」，撞得積木或空罐瓶東倒西歪，不時傳出尖叫聲和加油聲，世代共融的溫情，瞬間化解戶外的寒流。

劉倩秀表示，職能治療學系包含娛樂治療、音樂治療、輔具評量設計、遊戲設計等，學生利用自己所學專長，設計出電子自走車，教導阿公阿嬤如何操控行走，並闖關遊戲，可以讓長輩學習認知功能、手眼協調、訓練反應能力，防止退化和失智。

學生設計了4種關卡，包含撞翻空鋁罐酒瓶的「乎乾啦」、「我是神射手」、「碰碰碰障礙賽」及「衝衝衝競速賽」。其中一名雲天賜阿公玩起來不輸年輕人，只見他專注的眼神，操控自走車，橫衝直闖，撞翻許多積木，惹得一旁的李煩阿嬤說：「吼哦，警察來了！」

仁家主任吳欽仁表示，感謝輔大師生在寒流來襲，還願意上山陪伴長輩，學生將長輩當作自己的阿公阿嬤，長輩也將這群學生當成孫子，彼此玩在一起，不僅達到職能治療的成效，也展現青銀同歡樂的真情。

雲天賜阿公玩起電子自走車不輸年輕人。圖／新北社會局提供
雲天賜阿公玩起電子自走車不輸年輕人。圖／新北社會局提供
輔大職能治療系學生教導長輩如何控制自走車闖關。圖／新北社會局提供
輔大職能治療系學生教導長輩如何控制自走車闖關。圖／新北社會局提供

輔仁大學

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