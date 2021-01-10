長榮桂冠酒店最高樓做巧克力 基隆家扶小朋友樂陶陶

基隆長榮桂冠酒店今天邀請基隆家扶中心18名孩子、10名家長與寄養家庭扶助人，在飯店最高樓層19F咖啡廳賞景做點心，共度午後時光，希望家扶中心的孩子們可以年年茁壯、開心成長。

基隆家扶中心成立近55年，服務範圍除基隆市，還有新北市金山、萬里、汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，長期協助貧困、受虐兒少及其家庭，獲得經濟、教育等方面協助，期望早日自立，未來更能回饋社會。

寒假春節即將到來，小朋友在月考後鬆了一口氣。基隆長榮桂冠酒店今天邀請基隆家扶中心人員19F咖啡廳，讓小朋友發揮創意，製作巧克力果乾、波波棒與餅乾，擁有溫暖又難忘的假期午後時光。

基隆長榮桂冠酒店總經理吳建明說，身為基隆在地飯店，應帶頭示範關心兒少，希望透過飯店拋磚引玉，以實際行動呼籲各界關愛兒少，並祝福大小朋友們年年平安、喜樂成長。