北市人行道車阻多 輪椅族閃躲障礙質問路權在哪

台北市推動友善行人空間，但人行道卻四處可見各式車阻，用於防範汽機車違停，但車阻設計不良卻成人行路障，讓身障人士、娃娃車通行困難成為「隱形輪椅族殺手」。北市議員徐立信接獲陳情，指北市人行道設立許多間距少於90公分的車阻，導致輪椅組或娃娃車發生「上得了、卻下不去」等窘境，要求北市府1個月內提出具體改善作業。北市新工處表示，目前已拆除全市1130座不符合規定的車阻，未來若接獲陳情會個案處理。

徐立信表示，不少身障人士、輪椅族及推行娃娃車的家長反映，在人行道上遇到間距少於90公分的車阻，不僅無法通行，甚至遇到許多障礙物，像是店家擺設商品、住戶花盆、私人建物人行道未推縮等，就算打1999或是直接向新工處陳情，市府卻因私人產權問題消極面對，讓民眾無處伸冤，只能靠民代會勘處理。

徐立信指出，全市不少地方都有這樣的情況，以中正、萬華地區為例，由於老舊建物多，路寬狹窄人行道也跟著縮水，但僅90公分寬的人行道還要設置3至4個車阻，「輪椅族或是娃娃車上得了人行道，卻被阻擋下不去」，人行道又狹窄，無法輕易迴轉、倒退又有危險，根本刁難。

對此，新工處說明，針對北市人行道車阻部分，從2013年起就通函所屬土地權屬機關，針對權管土地範圍內間距少於90公分車阻，由各自權管機關裁處；北市配合政策自2013年起至2020年11月止，已拆除全市公有人行道間距少於90公分的車阻，總計共拆除1130座。

新工處表示，隨著民眾及汽機車駕駛道德及用路安全概念逐漸健全，機車直接騎上人行道情況大幅減少，因此目前全市人行道以設置車阻為原則，若有交通單位須設置或拆除，將會由新工處來評估；現今僅剩餘4500座車阻，其中因應里辦公室或民意，基於安全及防止汽車違規臨停，僅保留極少數間距少於90公分車阻。