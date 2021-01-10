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人行道成「隱形殺手」 有高度沒斜坡輪椅族恐翻車

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
輪椅族及娃娃車通行在人行道時，除了車阻也會遇到高低差問題。聯合報系資料照
輪椅族及娃娃車通行在人行道時，除了車阻也會遇到高低差問題。聯合報系資料照

北市人行道車阻不友善，成為輪椅族的「隱形殺手」外，臺灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒指出，除了車阻，也時常因人行道斜坡沒有對準行穿線導致意外發生；議員李明賢也接獲陳情表示，無障礙導引磚無銜接行穿線，造成民眾不便及危險，建議市府專案處理。

張學恒表示，北市許多人行道斜坡無對準路人行穿線，一般行人可以很輕易走在人行道上，但對於身障人士來說，光色昏暗時候很難找看到斜坡，只能順著人行道走，但人行道高度約15公分又沒銜接斜坡道，導致身障人士、輪椅族或娃娃車易釀翻車意外，甚至有可能遭路邊汽機車擦撞導致重大傷亡。

「這是很嚴重的問題！」李明賢指出，北市無障礙空間等軟硬體設備不足，除了車阻、路阻及人行道高度等問題外，無障礙導引磚沒有完全銜接行穿線也是一大危險，身障人士很容易會因跟著導引磚而撞到馬路，甚至遭行經的汽機車擦撞。

李明賢要求，市府應全面盤點車阻，以及像是變電箱、交通號誌控制箱、路燈、公車站牌柱等路阻，並專案處理；北市新工處回應，已盤點並撤除間距少於90公分車阻，路阻及行穿線無對齊無障礙導引磚部分，針對民眾陳情內容，將會同權管機關，並與交通局一同進行會勘，並視情況研議處理。

人行道 北市 李明賢

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