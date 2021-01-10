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新北土城承天路施作廊道工程減少路殺 蛙類與白鼻心都來走

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市政府農業局與路殺社合作改建生態通行廊道避免動物橫越承天路時被路殺。圖／新北市政府農業局提供
新北市政府農業局與路殺社合作改建生態通行廊道避免動物橫越承天路時被路殺。圖／新北市政府農業局提供

歷經超過1年生態調查，新北市政府農業局與路殺社合作，在土城區承天路附近農路進行路殺改善工程，完工年餘，去年路殺僅出現4次，比起108年24次少了近9成，市府鼓勵民眾勇於回報路殺狀況，共同守護生態。

當地過去路殺案頻傳，多為蛙類，路殺社林德恩表示，改善工程花不到2個月即完工，在桐花公園第二停車場附近路段上邊坡採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔，並誘導動物至新設的廊道，並將上邊坡擋土牆內縮成兩邊45度斜坡道利於動物攀爬進入道路下方的生態廊道，避免直接橫越承天路而被路殺。如今不只蛙類會經過廊道，連鼬獾、白鼻心等動物也常使用。

農業局指出，該路段為原先農路改善規畫路段之一，正好配合路殺社的調查，不只提升用路安全，也建構生態友善道路。未來也擬和路殺社繼續合作在三峽有木里紅龜面路進行改善工程。

路殺社林德恩老師在這次工程中提供專業生態調查意見。圖／新北市政府農業局提供
路殺社林德恩老師在這次工程中提供專業生態調查意見。圖／新北市政府農業局提供

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