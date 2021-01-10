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新北土城承天路施作廊道工程減少路殺 蛙類與白鼻心都來走
歷經超過1年生態調查，新北市政府農業局與路殺社合作，在土城區承天路附近農路進行路殺改善工程，完工年餘，去年路殺僅出現4次，比起108年24次少了近9成，市府鼓勵民眾勇於回報路殺狀況，共同守護生態。
當地過去路殺案頻傳，多為蛙類，路殺社林德恩表示，改善工程花不到2個月即完工，在桐花公園第二停車場附近路段上邊坡採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔，並誘導動物至新設的廊道，並將上邊坡擋土牆內縮成兩邊45度斜坡道利於動物攀爬進入道路下方的生態廊道，避免直接橫越承天路而被路殺。如今不只蛙類會經過廊道，連鼬獾、白鼻心等動物也常使用。
農業局指出，該路段為原先農路改善規畫路段之一，正好配合路殺社的調查，不只提升用路安全，也建構生態友善道路。未來也擬和路殺社繼續合作在三峽有木里紅龜面路進行改善工程。
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