新北土城承天路施作廊道工程減少路殺 蛙類與白鼻心都來走

歷經超過1年生態調查，新北市政府農業局與路殺社合作，在土城區承天路附近農路進行路殺改善工程，完工年餘，去年路殺僅出現4次，比起108年24次少了近9成，市府鼓勵民眾勇於回報路殺狀況，共同守護生態。

當地過去路殺案頻傳，多為蛙類，路殺社林德恩表示，改善工程花不到2個月即完工，在桐花公園第二停車場附近路段上邊坡採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔，並誘導動物至新設的廊道，並將上邊坡擋土牆內縮成兩邊45度斜坡道利於動物攀爬進入道路下方的生態廊道，避免直接橫越承天路而被路殺。如今不只蛙類會經過廊道，連鼬獾、白鼻心等動物也常使用。