接棒新世代 板橋客屬會擬20萬獎助客家子女

新北市板橋客屬會今日舉行第12屆首次會員大會，針對年輕族群對客家文化了解程度不如長輩的現況，現任理事長邱文良提案，明年起規劃20萬獎助在地客家子女，幫助年輕人增加客語能力並傳承客家文化。

板橋客家人口約佔全區人口近2成，板橋客屬會自民國73年籌備、75年成立，80年正式登記，最顛峰時期一度擁有超過3千名會員，目前則有620人。板橋客屬會創會目的為傳承客家文化、推動客家藝文，提供如歌唱、舞蹈與弦樂等課程給會員學習，理事長邱文良認為，客家人勤奮守時，是很講義氣的民族，期望能讓更多人看到客家人的好。

而近年會員數不比以往，主因是都會區年輕人平時忙於課業、工作，無法抽空參與相關活動，對自身客家血統認識不足。板橋客屬會針對此狀況設立「青年擴展委員會」，目標40歲以下族群能多了解客家特色，但長期下來效果不佳。

這次會員大會中，邱文良首次提案欲獎助會員子女，希望藉此激勵年輕人，他表示，鑒於過去成效不佳是因為普遍年輕人客語能力不足，配合政府推動母語政策，透過獎助金為後輩紮根，讓學生更有動力學習客家話。

板橋客屬會所提出會員子女獎學金基金專款案，預計明年起實施，對象暫定為國、高中生，將從本年度結餘提撥20萬，初步條件父母須入會滿3年，且子女除在校成績達一定標準外，客語能力要通過客語薪傳師口試認定才能申請。會中邱文良將這份重責大任交棒給下任理事長陳勇鎬，陳勇鎬指出，3月第2次開會便啟動專案討論，上任後他也會持續發揚客家精神。