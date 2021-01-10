愈冷愈開花！舊草嶺公路梅花盛開 遊客慕名追花

「梅花梅花愈冷愈開花！」寒流帶來的連日低溫，使雲林古坑草嶺公路沿線的梅花朵朵盛開；曾在4年多前有下雪紀錄的草嶺石壁，今年氣溫一度達0度，但因水氣不夠所以未下雪，民眾說，「沒得追雪改追花也是不錯！」紛紛路邊停車打卡拍照留念。

去年底至今年初，全台迎接入冬後首波寒流，隔沒幾天緊接再來一波，持續低溫許多地方包括陽明山、太平山、拉拉山、合歡山等地都下起雪了，也曾有下雪紀錄的古坑草嶺石壁及雲嶺之丘，海拔約1200、1600公尺，雖氣溫一度出現0度，不過目前仍未下雪。

雲林至今雖沒雪景可追，但低溫帶來的美麗花景，也成功吸引不少賞花客慕名而至。遊客指出，從古坑往草嶺縣道149甲、149乙線沿線兩旁以櫻花樹為多，其中有幾段梅樹，近年因氣候影響，開花情形普通，櫻花道反而成名。