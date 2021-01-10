北市2020年公共工程職災降至1死 朝零災害努力

營造業職災風險高，台北市勞動局表示，2019年北市公共工程死亡人數創5年新高，因此積極實施檢查與輔導，到2020年死亡人數降至1人。局長陳信瑜表示，將繼續朝零職災努力。

勞動局表示，台北市2016年營造業職災死亡人數有6人，其中民間工程3人、公共工程3人；2017年9人，民間工程6人、公共工程3人；2018年10人，民間工程8人、公共工程2人；2019年13人，民間工程5人、公共工程8人；2020年10人，民間工程9人、公共工程1人。

勞動局說，2019年公共工程職災死亡人數為8人，是5年來最高，勞檢處有鑑於此，祭出主動檢查與積極輔導兩大方針，落實監督、列管、追蹤、通報，到了2020年，公共工程死亡人數僅1人，創5年來新低。

勞檢處進一步說明，主動檢查方面，包含實施公共工程及社會住宅工程的專案檢查，將高風險的職災工地列管，追蹤施工並查核缺失，加強監督職業安全管理，落實監造單位的安全衛生責任，以及首創雲端通報機制等。

積極輔導方面，勞檢處持續辦理「深根職安4年計畫」，強化風險評估、推動自主管理認證、運用遠端視訊監督工地職安，及辦理宣導會、教育訓練及工地觀摩會等。

陳信瑜表示，營造業高風險，極易發生重大職業災害，會盡力降低職業災害，維護勞工生命安全健康。她強調，公共工程是營造業領頭羊，應帶頭示範，引領民間工程一齊朝「零災害」方向邁進。