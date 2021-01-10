北市去年公共工程死亡數創新低 落實2面向朝零職災邁進

台北市於2019年有8人因公共工程死亡，創5年來新高，北市勞動局為減少職業災和及幫助弱勢勞工打造良好工作環境，嚴加落實「主動檢查」、「積極輔導」2大面向，進行監督、列管、追蹤、通報等事項，勞動局長陳信瑜指出，去年僅1人死亡，創5年新低，未來將引領民間工程朝零災害方向邁進。

根據勞動局統計，北市2016年營造業職災死亡人數有6人，民間工程3人、公共工程3人；2017年9人，民間工程6人、公共工程3人；2018年10人，民間工程8人、公共工程2人；2019年13人，民間工程5人、公共工程8人；2020年10人，民間工程9人、公共工程1人。

「營造業高風險，極易發生重大職業災害」，陳幸妤強調，為顯示勞動局照顧弱勢勞工決心，要求同仁積極採取有效防災作為，確切落實「主動檢查」、「積極輔導」2面向，因此，去年公共工程職災死亡數1人，創近5年新低，相較於前年死亡數8人，降災幅度達87.5％。

勞檢處說明，在主動檢查方面，實施公共工程及社會住宅工程的專案檢查，將高風險職災工地列管，追蹤施工並查核缺失，加強監督職業安全管理，落實監造單位的安全衛生責任，並首創雲端通報機制等。

而在積極輔導方面，勞檢處持續辦理「深根職安4年計畫」，強化風險評估、推動自主管理認證、運用遠端視訊監督工地職安，及辦理宣導會、教育訓練及工地觀摩會等。