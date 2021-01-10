聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市去年公共工程死亡數創新低 落實2面向朝零職災邁進
台北市於2019年有8人因公共工程死亡，創5年來新高，北市勞動局為減少職業災和及幫助弱勢勞工打造良好工作環境，嚴加落實「主動檢查」、「積極輔導」2大面向，進行監督、列管、追蹤、通報等事項，勞動局長陳信瑜指出，去年僅1人死亡，創5年新低，未來將引領民間工程朝零災害方向邁進。
根據勞動局統計，北市2016年營造業職災死亡人數有6人，民間工程3人、公共工程3人；2017年9人，民間工程6人、公共工程3人；2018年10人，民間工程8人、公共工程2人；2019年13人，民間工程5人、公共工程8人；2020年10人，民間工程9人、公共工程1人。
「營造業高風險，極易發生重大職業災害」，陳幸妤強調，為顯示勞動局照顧弱勢勞工決心，要求同仁積極採取有效防災作為，確切落實「主動檢查」、「積極輔導」2面向，因此，去年公共工程職災死亡數1人，創近5年新低，相較於前年死亡數8人，降災幅度達87.5％。
勞檢處說明，在主動檢查方面，實施公共工程及社會住宅工程的專案檢查，將高風險職災工地列管，追蹤施工並查核缺失，加強監督職業安全管理，落實監造單位的安全衛生責任，並首創雲端通報機制等。
而在積極輔導方面，勞檢處持續辦理「深根職安4年計畫」，強化風險評估、推動自主管理認證、運用遠端視訊監督工地職安，及辦理宣導會、教育訓練及工地觀摩會等。
陳信瑜說，為維護勞工生命安全及健康，工程主辦單位、監造、施工單位及勞檢處將持續合作，致力減少職災，朝向零職災方向邁進。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言