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北市公共工程死亡職災創5年新低 續朝「零災害」努力

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市2020年公共工程職災死亡人數1人，創5年來新低。勞動局長陳信瑜表示，公共工程應帶頭示範，引領民間工程一齊朝「零災害」方向邁進。圖／北市勞動局提供
台北市2020年公共工程職災死亡人數1人，創5年來新低。勞動局長陳信瑜表示，公共工程應帶頭示範，引領民間工程一齊朝「零災害」方向邁進。圖／北市勞動局提供

北市勞動局統計，北市2019年公共工程死亡人數為8人，為5年來最高，不過去年市府積極執行專案檢查與輔導，並落實監督、列管、追蹤、通報，2020年公共工程死亡人數1人，創5年來新低。勞動局長陳信瑜表示，公共工程應帶頭示範，引領民間工程一齊朝「零災害」方向邁進。

勞動局表示，台北市2016年營造業職業災害死亡人數6人，包括民間工程3人、公共工程3人；2017年9人，民間工程6人、公共工程3人；2018年10人，民間工程8人、公共工程2人；2019年13人，民間工程5人、公共工程8人；不過至2020年營造業職災死亡10人，民間營造9人、公共工程1人。

陳信瑜說，台北市去年公共工程職業災害死亡人數1人，創近5年新低，且比例占全營造業死亡人數的10％，也是近5年最低；相較前年公共工程死亡人數8人，降災幅度達87.5％。

「營造業高風險，極易發生重大職業災害！」陳信瑜提到，營造業職災容易引發社會關注，因此勞動局為顯示照顧弱勢勞工的決心，特別責成勞檢處採取有效防災作為。

其中「主動檢查」方面，實施公共工程及社會住宅工程的專案檢查，將高風險的職災工地列管，追蹤施工並查核缺失，加強監督職業安全管理，落實監造單位的安全衛生責任，以及首創雲端通報機制等。

至於「積極輔導」方面，勞檢處持續辦理「深根職安4年計畫」，強化風險評估、推動自主管理認證、運用遠端視訊監督工地職安，及辦理宣導會、教育訓練及工地觀摩會等。

陳信瑜說，北市府會朝工程零災害方向努力，盡力降低職業災害，維護勞工生命安全健康。

北市 職災 勞檢

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