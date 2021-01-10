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北市水肥再祭新嚴規 新北議員：柯侯兩人根本沒有互信

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員張志豪。圖／本報系資料照
新北市議員張志豪。圖／本報系資料照

台北市迪化汙水處理廠去年起嚴查水肥水質、限縮投放時間，引爆跨縣市水肥業者不滿。北市府工務局新版管理辦法日前也上路，取消複檢改善機制，嚴格規定一年內業者被抓到違規三次，暫停投肥一個月。對此民進黨新北市議員張志豪表示，過去七個月雙北不斷透過協調小組處理，新北市長侯友宜在議會詢答也允諾透過小組協商，「但今天這樣的結果，證明柯侯兩人之間根本沒有任何互信基礎。」

張志豪表示，台北市水肥再祭嚴格新規定，用這樣方式處理民生問題，傷害的是民眾，「對柯文哲的做法深感遺憾」。

張志豪更批評，侯市長早就決定全力在四月自蓋兩座水肥處理廠，但過渡期間仍需權宜措施，也就是開設緊急投肥口應急，柯文哲仍一味加嚴限制措施，刁難限縮，不只是衝著侯市長，也更加針對水肥業者，「此舉根本是和基層民眾作對，柯文哲務必思考清楚，不要一直只有2024，卻無視民生問題，非常不當！」

北部水肥危機，新北曾有某社區地下室出現水肥太滿，直接從排水孔噴出。圖／業者提供
北部水肥危機，新北曾有某社區地下室出現水肥太滿，直接從排水孔噴出。圖／業者提供

水肥 柯文哲

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