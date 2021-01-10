北市水肥再祭新嚴規 新北議員：柯侯兩人根本沒有互信

台北市迪化汙水處理廠去年起嚴查水肥水質、限縮投放時間，引爆跨縣市水肥業者不滿。北市府工務局新版管理辦法日前也上路，取消複檢改善機制，嚴格規定一年內業者被抓到違規三次，暫停投肥一個月。對此民進黨新北市議員張志豪表示，過去七個月雙北不斷透過協調小組處理，新北市長侯友宜在議會詢答也允諾透過小組協商，「但今天這樣的結果，證明柯侯兩人之間根本沒有任何互信基礎。」

張志豪表示，台北市水肥再祭嚴格新規定，用這樣方式處理民生問題，傷害的是民眾，「對柯文哲的做法深感遺憾」。