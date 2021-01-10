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新北250處擋路變電箱搬家 人行道變寬敞

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市板橋國慶路人行道變電箱改善前。圖／新北市工務局提供
新北市板橋國慶路人行道變電箱改善前。圖／新北市工務局提供

新北市工務局盼打造友善通行環境，去年起開始以階段性方式改善新北板橋、新莊、蘆洲等多處變電箱調整計畫，首要目標是先將390處擋住人行道且淨寬不足90公分的變電箱整併或減量，再依各地不同環境轉向或者搬移，留給行人友善通行空間，去年共完成250處，今年將再改善140處。

新北市長侯友宜上任後，積極打造無障礙通行環境，工務局養工處決定規畫「新北市轄內變電箱影響人行道通行環境改善執行計畫」，第一階段就是要先針對新北市390處因變電箱導致人行道淨寬不足90公分的，且嚴重影響行人通行的地方做改善。

養工處與台電協調後，台電決定針對變電箱周邊用電環境檢討變壓器負載情形，以整併或減量作優先考量，最後調整變電箱位置。

養工處指出，各處變電箱與周邊環境皆有所差異，若環境許可，台電能將變電箱遷移至附近公有土地、中央分隔島，或者是將箱體原地轉向、取消車格，擴建部分人行道來放置變電箱，會依照各地環境來因地制宜。

養工處表示，變電箱改善計畫提出後，共收到29個區公所提報549處需要改善，養工處會同相關單位逐案會勘，於3月底前完成，決定先將「人行道淨寬未達90公分」的390處列為第一階段須立即改善案件，將分2年完成，去年已改善250處，今年預計改善剩餘的140處。

養工處補充，去年原訂改善224處變電箱，但在市府團隊積極努力下，超前進度，改善250處，今年將與台電及相關單位繼續努力，盼能如期完成第一階段目標，大幅改善新北市民行人環境。

新北市工務局養工處將板橋國慶路變電箱轉向，留下寬敞的人行通道，造福地方居民。圖／新北市工務局提供
新北市工務局養工處將板橋國慶路變電箱轉向，留下寬敞的人行通道，造福地方居民。圖／新北市工務局提供
新莊中正路人行道變電箱改善前。圖／新北市工務局提供
新莊中正路人行道變電箱改善前。圖／新北市工務局提供
新莊中正路人行道變電箱改閃善後，變電箱移除道別的空地，人行環境變得寬敞且友善。圖／新北市工務局提供
新莊中正路人行道變電箱改閃善後，變電箱移除道別的空地，人行環境變得寬敞且友善。圖／新北市工務局提供

人行道 台電

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