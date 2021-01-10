台中大坑10號步道歷經2個月整修完工 安全舒適再升級

台中市府為提升大坑風景區旅遊最佳品質，逐步改善大坑登山步道及觀光相關設施，針對大坑10號步道進行修繕，歷經約2個月整修，經費約230萬元，現已開放通行，整修大幅提升步道安全性及行走舒適度，10號步道以全新面貌重新迎接遊客。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，10號步道是屬於休閒型的步道，平日及假日登山的民眾都很多，此次整修考量步道起點至約0K+200處步道較為陡峭、階梯深度較短，民眾行走相當吃力，這次特別配合地形及避開樹木生長位置，適度調整步道路線，讓民眾行走更安全和舒適。

另外步道終點附近路面，為避免民眾因下雨踩到泥濘的泥土路面，這次也一併辦理改善，考量排水和生態特別以鋪設一層粗木屑增加彈性，讓長輩行走更加舒適，步道沿途老舊涼亭也一併整修完成。

林筱淇說，大坑風景區擁有豐富的生態及自然資源，去年遊客數將近300萬人次，已成為外縣市遊客來台中登山旅遊首選景點之一，大坑風景區除了有不同風貌及氛圍的12條步道外，當地也有小吃芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸、潤餅、農特產品等在地美食，健行後還能去大坑知名溫泉舒展身心，時間充裕也能規畫2天一夜山林之旅深入體驗台中魅力。