出生1顆腎、耳朵聽不見仍樂觀助人 91小太陽獲普仁獎

曹惠婷就讀基隆安樂國小五年級，是本屆普仁獎得主，出生時沒有肛門，只有1顆腎臟，耳朵聽不見的她，4歲時得到善款捐助開刀得以聽見，雖然表達能力與聽力落後同齡人許多，但仍樂觀以對，且主動照顧低年級小朋友。靈鷲山第18屆基隆區普仁獎今表揚91位正面、樂觀、積極的小太陽，基隆市長林右昌出席，肯定小朋友在逆境中依然堅忍向上。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，「美好的品德，帶來尊貴美好的生命。」普仁獎以品德為核心價值，以行動落實品德教育的重要，每位得獎者都是現代孩子們的品德典範、學習楷模。

曹惠婷就讀安樂國小五年級，是本屆普仁獎的得主，出生時沒有肛門，只有1顆腎臟，耳朵聽不見的她，4歲時得到善款捐助開刀得以聽見，雖然表達能力與聽力落後同齡人許多，但惠婷樂觀以對，學習認真，並且主動照顧低年級小朋友，也常指導他們功課。

導師陳玫年幫惠婷借了一台平板讓她課後學習，惠婷常利用平板查詢生詞跟圖卡，努力增加自己的字彙量，並且希望自己長大後可以像老師一樣有愛心、耐心，幫助別人。