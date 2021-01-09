因身障兒及洗腎無力打掃3年 弘道志工助阿嬤家煥然一新

新年第一個假日，弘道老人福利基金會新北服務處招募志工，加入「2021年第一件好事」弱勢長輩居家環境大掃除行列。其中，一位志工黃小姐帶著兩個兒女，一同到新莊陳吳明秀家中幫忙打掃，陳吳明秀因為洗腎及照顧身障兒子，已有3年未打掃家中，看到家裡煥然一新，非常感謝志工的幫忙。

今年77歲陳吳明秀奶奶過去非常重視居家環境，每到過年，不管多高的窗戶一定會爬上去擦拭；但自從照顧身障兒子後，自己身體、心理也開始出現狀況，洗腎後還一度憂鬱，更遑論要進行過年大掃除。陳吳明秀說，「以前農曆12月24號就要送神，開始清理、準備大掃除，但最後一次準備過年都是3年前的事情了，自從洗腎後就沒有體力自己完成。」

志工黃小姐說，過去曾邀請孩子一同捐髮給癌友，這次得知有機會現場為獨居長者服務，便帶就讀國中的13歲女兒瑀潔與就讀國小的9歲兒子秉和一同參與，希望孩子可以藉由服務過程，更了解年長者可能面對的困難，以及如何與長輩相處、提供生活上的協助，不僅讓長輩感受到社會溫暖，重拾童趣，更透過服務讓小朋友走進生命教育的現場，認識長輩的身心靈需求。

今天共有13位志工前往陳吳明秀家中協助大掃除，志工們幫忙搬動廚房的櫥櫃冰箱做深度清潔、賣力刷洗瓦斯爐與整理陳年的碗盤，讓阿嬤的客廳與廚房變得煥然一新，甚至一邊尖叫一邊把老鼠趕出門，陳吳明秀笑著說，真的非常感謝這些年輕志工的幫忙，看到家裡回復到整齊乾淨，連心情也都跟著變好。

打掃完後志工更與陳吳明秀一起玩桌遊、製作彩鹽許願瓶，寫下對彼此的祝福，最後貼上春聯，瑀潔在掃除完後牽著陳吳明秀的手在斗方上寫下「滿」字，祝福來年幸福滿滿，陳吳明秀拿著與孩子們合力完成的採鹽罐許下心願「希望兒子能夠快快恢復，大家都能夠健康平安」。