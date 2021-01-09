北市忠孝東路增設「行人庇護島」 警：駕駛小心別撞上

台北市中正一警分局表示，國內近年提倡交通運輸規劃「以人為本」，因應高齡化社會來臨，為提升行人穿越路口的安全，台北市忠孝東路在去年底，陸續完成設置「行人庇護島」工程，在道路分隔島留設行人待停區域守護行人安全，駕駛人行經該路段時需多留心路況「慢看停」，避免因為不小心碰撞到行人庇護島而造成交通事故。

中正一警分局表示，民眾行經行人穿越道時，常與左(右)轉車輛交織，忠孝東路因路幅大，過馬路時如遇號誌轉換，行人常陷入車陣中進退兩難險象環生，也容易發生交通事故；行人庇護島的設置能充分保護行人用路安全，減少交通事故發生。

台北市整體交通安全持續提升，經中正一警分局統計，轄內去年10至12月「車輛不禮讓行人」事故嚴重性當量，較去年同期大幅減少42%，顯見警方執行「路口大執法」、「交通安全宣導」等積極作為奏效。

忠孝東路自去年中開始施作「行人庇護島」相關工程，年底前已全數完工，行人穿越線退縮至道路分隔島頭後方，提供安全庇護空間，也提高駕駛人警覺，降低行車速度，減少事故發生。工程完工後，因為路況與過去開車、走路習慣不同，駕駛人行經路口時應更加留心，以免撞上島頭發生交通事故。