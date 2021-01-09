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北市忠孝東路增設「行人庇護島」 警：駕駛小心別撞上

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝

北市中正一警分局表示，國內近年提倡交通運輸規劃「以人為本」，因應高齡化社會來臨，為提升行人穿越路口的安全，台北市忠孝東路在去年底，陸續完成設置「行人庇護島」工程，在道路分隔島留設行人待停區域守護行人安全，駕駛人行經該路段時需多留心路況「慢看停」，避免因為不小心碰撞到行人庇護島而造成交通事故

中正一警分局表示，民眾行經行人穿越道時，常與左(右)轉車輛交織，忠孝東路因路幅大，過馬路時如遇號誌轉換，行人常陷入車陣中進退兩難險象環生，也容易發生交通事故；行人庇護島的設置能充分保護行人用路安全，減少交通事故發生。

台北市整體交通安全持續提升，經中正一警分局統計，轄內去年10至12月「車輛不禮讓行人」事故嚴重性當量，較去年同期大幅減少42%，顯見警方執行「路口大執法」、「交通安全宣導」等積極作為奏效。

忠孝東路自去年中開始施作「行人庇護島」相關工程，年底前已全數完工，行人穿越線退縮至道路分隔島頭後方，提供安全庇護空間，也提高駕駛人警覺，降低行車速度，減少事故發生。工程完工後，因為路況與過去開車、走路習慣不同，駕駛人行經路口時應更加留心，以免撞上島頭發生交通事故。

中正一警分局表示，「行人庇護島」可以避免駕駛人因未留意內輪差而撞傷行人，而行人穿越道退縮至道路分隔島頭後方則能導引提醒行人過馬路時不要偏離斑馬線；交通工程規劃「以人為本」，新的道路設計與時俱進，駕駛人行經忠孝東路時轉彎的角度要更大一些，以利與「行人庇護島」保持適當距離，才能在保護行人安全的同時，也守護自己的用路安全。

台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方指出，忠孝東路增設「行人庇護島」守護行人安全，駕駛人轉彎時務必小心。記者廖炳棋/翻攝

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