新北市衛生所很不一樣 設計導入公共衛生智能服務升級

「設計導入公共衛生」看見不一樣的衛生所，新北市與台灣設計研究院聯手，將衛生所再設計以接受服務者的視角，導入服務設計觀點，透過減法概念優化醫療服務空間，以汐止、鶯歌衛生所進行實體場域改造，呈現新北衛生所服務新樣貌。市長侯友宜今天到汐止看到很滿意，他說，要讓衛生所傳遞給人安心、專業、便民舒適的智能衛生所。

新北市長侯友宜在2020年尾聲提出「10年願景工程」，要用設計為新北市提出亮點，讓市民安居樂業的承諾，以設計與創意解決方案來實踐。

侯友宜說，到衛生所常見同仁或志工們不斷詢問引導民眾，要打預防針還是做癌症篩檢，到了流感疫苗開打時，更是辛苦，其實第一次來衛生所的人，也會困擾該往哪邊走。這次衛生局與設研院合作，以人為本的視角，進行衛生所再設計，讓人走進汐止、鶯歌衛生所，就清楚怎麼接受服務，衛生所除了智能也可以兼具設計又友善舒適。

台灣設計研究院張基義院長表示，設研院切入公共衛生的領域，與新北市合作，透過研究、設計進場找出可能性。歷經13個月的過程，從服務設計研究、設計師田野調查、設計規劃、細節驗證、現場驗證及調整、場域改造，提出汐止鶯歌衛生所的改造示範設計。目的是提出一致性的衛生所形象，並傳遞專業、安心。透過模組化的設計規劃與示範設計說明書的產出，易於複製與應用，供未來其他衛生所改造參考。

衛生局長陳潤秋說，新北市的智能衛生所再升級，衛生所除可以將血壓等生理量測、醫療影像與運動監測等大數據，以雲端大平台連結至衛生所門診系統等智慧化的整合服務外，與臺灣設計研究院的合作過程發現民眾認同並信任衛生所的服務品質，但設施的吸引力、新穎程度及設計美感則有待加強。