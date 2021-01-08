侯友宜頂寒風騎腳踏車 汐止五堵貨場河岸自行車道完工

新北市政府繼108及109年開通往基隆七堵區之古道風華鐵路隧道，及往南港自行車路線後，再新闢約1公里基隆河左岸汐止五堵貨場河岸自行車道，使單車族騎車更安全，通行更友善。市長侯友宜下午頂著寒風騎自行車，他說，新路線讓市民朋友們有更舒適且親近水岸之騎乘環境，這段開通後，基隆河汐止河濱自行車道總長度已達16.8公里。

基隆河左岸自行車道自108年9月五堵鐵路隧道自行車道完工開放，109年6月往南港自行車道完工開放後宣告全線貫通，民眾可從台北南港騎至基隆七堵，前來體驗五堵舊鐵路隧道之民眾持續增加，然而仍有約1公里路段迫於現場環境限制，需與台鐵五堵貨場外圍汐止長興街二段共用。

該路段為市區通行道路，仍有很多市民們利用它作為上下班通行使用，單車族騎乘此路段時常受到汽、機車輛會車干擾，無法達到友善通行條件，有鑑於此，市府爭取前瞻經費改善該路段自行車道通行條件。

侯友宜今下午視察時表示，市府爭取前瞻計畫補助經費，運用基隆河高灘地空間闢建鄰河岸路線，工程109年3月開工，於12月31日完工，新路線讓市民朋友們有更舒適且親近水岸之騎乘環境，這段開通後，基隆河汐止河濱自行車道總長度已達16.8公里。

該段河濱灘地尚未被開發利用，屬於自然無人工設施之原始環境，為保護既有生態不受甘擾，高灘處於規劃設計階段積極與生態保育團體、專家及在地人討論，沿線在自行車道下方設置3處生態通道，以利於小動物們於陸地及水岸間穿梭，並將沿線照明燈具加裝遮光罩，限縮光線照射範圍，以最低照明需求配置燈具數量，降低夜間對周邊生物之影響。

目前此段自行車道已完工開放使用，市民朋友可同時遊憩五堵鐵路隧道人文景觀風貌及體驗原始河岸自然生態，享受人文與自然共融之暢遊路線。