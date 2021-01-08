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北市總預算政黨協商第二天 柯文哲二備金確定被砍2.1億

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。記者楊正海／攝影
台北市議會。記者楊正海／攝影

台北市議會審查市府總預算案，今天進入政黨協商第二天，因部分議會擱置的預算，經過第二、第三輪協商仍無結果，陷入膠著，不排除表決，議長陳錦祥晚間決定延至下周一再續審。不過，市長柯文哲的二備金，編列9.5億元，在委員會被砍至7.4億，已經定案。

經過二天政黨協商仍無結果的預算案，包括大巨蛋的加價金，因2007年與中興工程的「大巨蛋專案管理契約訂定」，數千萬元標案契約提到若大巨蛋延期不得加價金，但去年5月，中興工程除追加700萬，現在又追加350萬元營運權利金評估案，議員認為北市府處理大巨蛋，讓廠商、顧問公司予取予求。有議員要求全部刪除。

另外，北市二備金編列9.5億元，比上年度的7.4億，增加2.1億，但市議會財委會去年審查時，提案砍2.1億，維持去年的7.4億元，送大會討論，因議員意見不一，有人認為為了準備購置疫苗，應該增加至8.4億，最後只要送政黨協商，但多數議員認為疫苗採購中央會出資，仍決定維持7.4億。

另外，北市明倫社宅3房型租金達4萬元引發熱議，北市議會工務委員會審查住宅基金時，向市府施壓，認為應調回都發局原來的規劃租金，委員會決議通過住宅租金收入12億多元，但仍有議員有意見，只好送協商，再送至大會進行二、三讀，

交通委員會送政黨協商預算，大致底定，但台北市政府規畫將全市YouBike 1.0汰換為2.0，新北市政府不跟進，議員認為台北市YouBike 2.0，廠商說什麼就簽約買單，還要花2億，認為不合理，要求重新招標，協商也陷入僵局。

大巨蛋 疫苗

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