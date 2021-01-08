寒流防疫抗冷 集中檢疫所毛毯暖暖包無限提供

寒流來襲，全台多處山區都開始下雪，集中檢疫所為了不讓檢疫者受凍，不僅提供發熱衣、電暖器，還有暖暖包、毛毯無限提供，近期也盡量將集中檢疫者安排到中南部檢疫所。

全台受寒流影響，多處山區下雪，集中檢疫所大多在山區，如何做好保暖引發關注。

醫福會執行長王必勝今天晚間接受記者電話聯訪時表示，因應近幾個月天氣嚴寒，集中檢疫者或家屬都會打1922反應實在冷得受不了，因此集中檢疫所對於寒流、低溫都訂有抗寒SOP。

王必勝說，首先會提供檢疫者發熱衣，另外還有暖暖包、毛毯和被子無限提供，再不行更備有少量電暖器，若還是受不了，則會協助送往中南部的檢疫所。

王必勝指出，最近因天氣真的太冷，今天上午已逐一關心過檢疫者，有民眾冷到一口氣要了20幾個暖暖包，甚至出動電暖器，另考量北部氣溫較低，因此也盡量將剛入境的集中檢疫民眾送往中南部避寒。

對於外界批評集中檢疫所過於簡陋、像監獄，王必勝說，集中檢疫所不是高級旅館，每個處所的設施空間和條件都不同，但是基本的生活所需充足，安全乾淨且感染管制確實，檢疫所人員甚至特地準備了白板，貼心紀錄檢疫所住民的檢疫日期、大小需求，例如有人飲食「不芭不橘」、「不豬」，也有人雖然是外籍人士但「中文OK」，也盼受檢疫者一起配合國家防疫政策。