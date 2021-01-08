低收戶險斷炊 瑞芳公所「以工代賑」助就業

瑞芳區公所在新北市社會局輔導下，推出「以工代賑」職缺，幫助區內中低收入戶穩定就業，而其中大部分是邁入中年的母親應徵來養家，學習電腦文書等技能，不但能提升她們就業能力重獲社會認同，也能免於有一餐沒一餐的家庭窘況。

瑞芳區長施玉祥表示，直至今年，瑞芳區公所晉用三位「以工代賑」的職員，她們在工作表現都相當認真，甚至當初晉用時電腦打字都還不太會，在半年時間就已完全獨立上手，讓她們不僅改善經濟狀況，也帶來自信心，更改變了家庭的氣氛。

這三位員工有不同工作項目，共通點都是孩子才上小學的媽媽，目前家中經濟重擔都落在自己身上，歲數在五十上下，社會普遍不聘用的年紀，為了不讓孩子餓肚子，在這份職位努力把握學習的機會，提升自己能力讓工作穩定，因為知道得來不易。

目前在社會人文課室擔任身心障礙諮詢窗口的簡孜璘表示，年輕時曾拜師學美容，但因為當時費心照顧年邁母親與身障的哥哥，還有接連生下四位子女而選擇做全職母親，時至今日，美容技能跟不上時代，來到公所是從零開始學習電腦文書，因為自己有身障家庭背景，在服務時更能貼近民眾的需要，讓她感受來自社會的認可。

擔當公所門口服務台與樓層清潔工作的張淑娟表示，這份工作當初覺得很不容易，瑞芳全區34個里，每個洽公民眾要找的里幹事與窗口的位置都要能快速指引，對五十多歲的她是個挑戰，而在去年開始協助門口進出的防疫工作，也讓她更有使命要守護公所人人的健康。

「以工代賑」上班一個多月的許靜宜表示，來這工作後，比起待在家心情康朗很多，像她有個朋友，也是被孩子遷就不敢踏出就業的一步，總是與朋友去九份民宿打零工，一份工資要好多人分，再加上最近疫情影響觀光產業，做那行風險太大，自己很幸運也很感恩能得到這份工作，也很謝謝政府的用心，讓她在瑞芳區公所找到自己「職場上的家庭」。