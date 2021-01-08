快訊

獨／北榮人事底定 陳適安即將接任台中榮總院長

美國國會好攻嗎？精銳國會警察為何被川粉軍團輾壓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低收戶險斷炊 瑞芳公所「以工代賑」助就業

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區公所在新北市社會局輔導下，推出「以工代賑」職缺，幫助區內低收入戶，免於有一餐沒一餐的家庭窘況。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所在新北市社會局輔導下，推出「以工代賑」職缺，幫助區內低收入戶，免於有一餐沒一餐的家庭窘況。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所在新北市社會局輔導下，推出「以工代賑」職缺，幫助區內中低收入戶穩定就業，而其中大部分是邁入中年的母親應徵來養家，學習電腦文書等技能，不但能提升她們就業能力重獲社會認同，也能免於有一餐沒一餐的家庭窘況。

瑞芳區長施玉祥表示，直至今年，瑞芳區公所晉用三位「以工代賑」的職員，她們在工作表現都相當認真，甚至當初晉用時電腦打字都還不太會，在半年時間就已完全獨立上手，讓她們不僅改善經濟狀況，也帶來自信心，更改變了家庭的氣氛。

這三位員工有不同工作項目，共通點都是孩子才上小學的媽媽，目前家中經濟重擔都落在自己身上，歲數在五十上下，社會普遍不聘用的年紀，為了不讓孩子餓肚子，在這份職位努力把握學習的機會，提升自己能力讓工作穩定，因為知道得來不易。

目前在社會人文課室擔任身心障礙諮詢窗口的簡孜璘表示，年輕時曾拜師學美容，但因為當時費心照顧年邁母親與身障的哥哥，還有接連生下四位子女而選擇做全職母親，時至今日，美容技能跟不上時代，來到公所是從零開始學習電腦文書，因為自己有身障家庭背景，在服務時更能貼近民眾的需要，讓她感受來自社會的認可。

擔當公所門口服務台與樓層清潔工作的張淑娟表示，這份工作當初覺得很不容易，瑞芳全區34個里，每個洽公民眾要找的里幹事與窗口的位置都要能快速指引，對五十多歲的她是個挑戰，而在去年開始協助門口進出的防疫工作，也讓她更有使命要守護公所人人的健康。

「以工代賑」上班一個多月的許靜宜表示，來這工作後，比起待在家心情康朗很多，像她有個朋友，也是被孩子遷就不敢踏出就業的一步，總是與朋友去九份民宿打零工，一份工資要好多人分，再加上最近疫情影響觀光產業，做那行風險太大，自己很幸運也很感恩能得到這份工作，也很謝謝政府的用心，讓她在瑞芳區公所找到自己「職場上的家庭」。

瑞芳

延伸閱讀

公車到站了！ 高市公車站建置語音自動播放提醒

瑞芳猴硐坍方西線 台鐵拚2月8日春節疏運期首日通

高雄YouBike2.0今年由女神雷理莎代言 尋找第500萬幸運兒

瑞芳獅友加碼送愛心 瑞平雙三區弱勢戶受惠

相關新聞

防疫房間新上線！北市開放市民、離島居民預訂

因應防疫升級，1月15日起返台居家檢疫需「一人一戶」，加上農曆過年將至，1月11日至28日為防疫旅館的尖峰時間，北市觀光...

北市防疫旅館留保險套？侯友宜：新北會嚴查不能有破口

新北市長侯友宜今天下午到汐止衛生局時，媒體詢問台北市的防疫旅館，傳出有人入住發現地上有保險套，擔心會不會成為一個防疫漏洞...

寒流防疫抗冷 集中檢疫所毛毯暖暖包無限提供

寒流來襲，全台多處山區都開始下雪，集中檢疫所為了不讓檢疫者受凍，不僅提供發熱衣、電暖器，還有暖暖包、毛毯無限提供，近期也...

低收戶險斷炊 瑞芳公所「以工代賑」助就業

瑞芳區公所在新北市社會局輔導下，推出「以工代賑」職缺，幫助區內中低收入戶穩定就業，而其中大部分是邁入中年的母親應徵來養家，學習電腦文書等技能，不但能提升她們就業能力重獲社會認同，也能免於有一餐沒一餐的家庭窘況。

淡海輕軌新裝迎新年 幾米彩繪列車換新衣

為了迎接嶄新的2021年，淡海輕軌深受遊客歡迎的「幾米彩繪列車」，今年元旦起推出新裝，全新「幾米彩繪列車」延續以經典「閉上眼睛一下下」為主題，換上「夢想泡泡」及「童話漫遊」兩款全新的圖裝，是幾米為淡海輕軌專屬的創作。

車輛拋錨卡路口 汐止警、民聯手推車解圍

汐止警分局社后派出所員警在前(6)日下午6時許於福德二路與南陽街口擔任交通指揮，發現車流通行速度變慢，有一輛自小客車無預警故障拋錨，因正逢下班尖峰時刻，員警與一位路過民眾合力幫忙推車，終將拋錨車推移至路旁，女駕駛也上網留言向員警及熱心民眾表達感謝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。