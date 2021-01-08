淡海輕軌新裝迎新年 幾米彩繪列車換新衣

為了迎接嶄新的2021年，淡海輕軌深受遊客歡迎的「幾米彩繪列車」，今年元旦起推出新裝，全新「幾米彩繪列車」延續以經典「閉上眼睛一下下」為主題，換上「夢想泡泡」及「童話漫遊」兩款全新的圖裝，是幾米為淡海輕軌專屬的創作。

其中「夢想泡泡」列車外觀繪上小女孩漫步於代表夢想的泡泡海上的繽紛圖樣，傳達淡海新市鎮的人們及輕軌沿線的年輕學子，搭乘輕軌通勤工作，努力實現夢想的旅途，另外「童話漫遊」的列車外觀則以小女孩與貓咪、蝸牛共遊淡海為主題，迎接遊客搭上輕軌，悠閒的欣賞淡水美麗的風景，親近大自然。

淡海輕軌自107年底通車以來，具有高國際知名度的台灣在地藝術家「幾米」量身創作的「閉上眼睛一下下」綠山線公共藝術，將公共藝術延伸進入車廂，受到大批遊客的喜愛，而彩繪列車會在每個整點時刻於輕軌紅樹林站發車，也希望在揮別2020，邁向2021之際，以全新的面貌，與所有旅客一同展望新年新氣象。