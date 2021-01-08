車輛拋錨卡路口 汐止警、民聯手推車解圍

汐止警分局社后派出所員警在前(6)日下午6時許於福德二路與南陽街口擔任交通指揮，發現車流通行速度變慢，有一輛自小客車無預警故障拋錨，因正逢下班尖峰時刻，員警與一位路過民眾合力幫忙推車，終將拋錨車推移至路旁，女駕駛也上網留言向員警及熱心民眾表達感謝。

汐止警分局社后派出所警員陳義忠表示，當時發現車流通行速度變慢，發現一輛自小客車卡在內車道一動也不動，經員警詢問駕駛高姓女子(77年次)後，發現該車輛無預警故障拋錨。

因正逢下班尖峰時刻，車流量相當大，駕駛高姓女子第一次遇到拋錨狀況，感到相當無助及不知所措，警員陳義忠立即安撫高女情緒，請其不要驚慌，並嘗試將車輛推移至路旁，但車輛實在太重，以員警一人之力無法推動，此時一位路過民眾看見後，也主動加入行列幫忙推車，終於二人合力，才將拋錨車推移至路旁。

經警員陳義忠協助查看後，發現該車輛為電瓶問題導致車輛熄火無法發動，協助高女聯繫友人後，友人趕來現場將電瓶發動排除，員警也提醒高女，電瓶已老舊需要立即更換，避免行車危險。

當天有路過民眾於臉書社團「汐止集團」上發文，表示行經該處時，發現一名警察及一名熱心民眾協助推車排除事故，該則po文也引起網友留言表示，「警察辛苦了」、「正能量正在汐止擴散中」，高女事後也上網留言向員警及熱心民眾表達感謝。