台鐵猴硐段坍方做明隧道 居民盼有聯外道路

台鐵瑞芳猴硐段22.5公里處坍方問題，預計在二月底前透過地質探勘研擬施作明隧道，立委賴品妤也收到週邊居民多年來因鐵軌阻隔聯外道路的陳情，今(8)日辦理會勘，立委賴品妤要求明隧道計畫，納入居民聯外交通的訴求。

光復里長周晉億表示，瑞芳區光復里的坪林路銜接瑞猴自行車道，早期聚落人口多、甚至有瑞芳區第11公墓座落於此，但由於台鐵雙線軌道將山坡上的民宅與坪林路阻隔，交通困難導致居民接連搬離，僅留下少部分行動不便的地主，每次過鐵軌出門回家都好驚險。

瑞芳區坪林路多年來的交通問題，在猴硐鐵軌邊坡發生坍方後出現一線曙光，因目前交通部這兩個月將做地質探勘以研擬施作明隧道，防止落石再度波及鐵軌，居民希望能透過隧道或周邊建物設計天橋，安全橫跨鐵軌到達坪林路，為此立委賴品妤8日邀集台鐵、新北市養工處等相關單位進行會勘，希望在明隧道的設計圖完成前，能將居民聯外的需求納入考量。

立委賴品妤表示，各單位都有處理居民聯外交通的共識，因工程涉及單位複雜，包括位於基隆河旁需有水利署的參與等，中央地方後續仍有許多會勘與專業評估要做，服務處也會緊盯溝通協商進度，確保地方多年來的訴求能被納入，並按期程進行交通改善。