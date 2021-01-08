汐止三路口開始科技執法 取締違停成效佳

汐止塞車問題嚴重，主要幹道像是大同路、新台五路因為路邊違規停車嚴重影響車流造成塞車，針對三個重要路口，汐止警分局設置三組科技執法設備，24小時錄影偵測，進行取締開罰，元月一日起三個路段也都有取締件數，違停狀況也下降了許多。

汐止警分局交通組巡官廖威淳指出，從元月開始汐止有三處科技執法的地點，新台五路連興路口到速食店之間、另外，大同路汐萬路到禮門街口往台北方向，第三個地點中興福德二路口在中興路往高速公路方向也是有做科技執法，那這三個路段執行科技執法目的不是為了增加取締數量，主要是因為這三個路段違停造成交通壅塞，尤其在用餐時間或是上下班尖峰時段，民眾也都會報案檢舉，所以，用科技執法減少違停，紓導這裡的交通

市議員廖先翔表示，汐止從一月一日起有三處科技執法正式實施，當初挑這三個路段科技執法的原因是因為當這三個路段有違規停車的時候，會造成其他用路人更加的危險，像是新台五路連興街口這裡，用餐時間速食店得來速排隊車輛造成公車沒辦法靠站，公車就必須停在中間的車道，民眾就必須走出去中間車道搭公車，連帶的後面許多的直行車輛要變換車道，造成後方交通堵塞也危險。

市議員廖先翔指出，為了避免重點路段違規造成當地發生交通事故機率、同時也讓車流能更順暢，目前三個路段也都有設立違停偵測取締牌面，如果民眾有看到，希望能儘量避免違規停車，讓其他用路人行車能更安全，也不要讓自己的荷包失血。

交通組巡官廖威淳指出，科技執法在24小時錄影之後，會自動辨識車牌，回去後系統上會顯示，會有人員做一個審核，如果有車牌辨識不清楚、或是有辨識錯誤的部分，會做剔除，如果確實有違規，則會進行舉發。那一月一日已經開始執法，這幾天三個路段也都有取締的件數，違停的狀況也下降了許多。