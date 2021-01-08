防疫房間新上線！北市開放市民、離島居民預訂

因應防疫升級，1月15日起返台居家檢疫需「一人一戶」，加上農曆過年將至，1月11日至28日為防疫旅館的尖峰時間，北市觀光傳播局今天表示，即日起，1月11日至28日的北市防疫旅館，除了台北市民，金門、馬祖、澎湖離島居民也都可預定入住。

觀傳局表示，考量離島民眾返台有檢疫需求，北市防疫旅館即日起開放金門、馬祖、澎湖離島居民在過年尖峰期間進行預訂，並視離島需求及可提供之量能協助媒合防疫旅館，讓返鄉國人都能順利完成居家檢疫。

北市防疫旅館一房難求，原僅接受北市居民預訂，北市觀傳局表示，原先的防疫旅館為95家旅館，現在已經增加至97家，共6756間，因為量能增加，防疫旅館除市民優先外，也對離島居民提供防疫處所，強調看離島有多少需求，北市會協助媒合。

觀傳局表示，防疫旅館會一直擴增，新增的防疫房間數，包括新上線防疫旅館所提供之房間、既有的防疫旅館新增開放的房間，因此新增的房間皆提供給北市市民、離島居民預訂入住，也預計在一月底之前可新增300間。