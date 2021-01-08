北市防疫旅館留保險套？侯友宜：新北會嚴查不能有破口

新北市長侯友宜今天下午到汐止衛生局時，媒體詢問台北市的防疫旅館，傳出有人入住發現地上有保險套，擔心會不會成為一個防疫漏洞？新北市要怎麼因應？侯友宜說，新北會有聯合稽查小組，都會全力去了解，如果不符合防疫旅館，一定取消，甚至假冒的，一定會採取更嚴厲的處罰，這也是希望防疫不能有漏洞。

侯友宜表示，新北市在整個防疫旅館的因應上，除了原有的1000多間以外，不斷的擴充能量，最近又有180間在下個禮拜會加入行列，那到了月底又有310間，新北市的能量在擴充底下，也會去支援我們的離島的所有的縣市。

侯友宜說，新北市希望站在一個全國共同防疫的觀念裡面，中央統一來協調各縣市，來照顧返國的國人，每一個人都能夠有一個安心的防疫處所，新北市一定會讓新北市到我們這個地方的新北市民以及我們支援的縣市，能夠每一個人找到防疫處所。

侯友宜並說，在防疫旅館的標準的查察上面，會有聯合稽查小組，包括衛生、民政單位以及觀光旅遊局，都會全力去了解，如果不符合防疫旅館，一定取消，甚至假冒的，一定會採取更嚴厲的處罰，這也是希望防疫不能有漏洞，大家全力的守住防疫這條線，不要輕易讓它有破口。