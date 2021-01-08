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境外移入個案多 新北1360處環保局每月消毒1次
台灣近期每日都有境外移入確診個案，新北環保局指出，即日起針對新北交通場站、市集與觀光景點、娛樂場所、學校、公務機關等1360處，每月至少執行1次消毒作業，個案的居住地、工作地等周遭環境與足跡，也都會執行機動消毒作業。
新北環保局去年3月25日成立防疫消毒大隊，由清潔隊與民間消毒廠商共組31支中隊，針對91處捷運、火車、公車等交通場站，317處市集與觀光景點，167處百貨公司、電影院、商圈等娛樂場所，401所學校及384個公務機關執行消毒。
環保局長程大維說，春節連續假期即將到來，消毒大隊已開始在交通場站、市集、觀光景點及娛樂場所等加強消毒，例如淡水老街每逢假日都是出遊首選，已定期針對老街進行環境消毒作業，假日還互重點式加強消毒。
環保局表示，配合「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，關懷包內有免費提供居家檢疫及居家隔離者4個25公升專用垃圾袋，有急迫交付垃圾需求者安排專人到府收運垃圾。
環保局說，清潔人員收運過程中會戴手套避免直接接觸，並於收運前後噴灑酒精消毒，若無急迫交付垃圾需求的民眾，14天檢疫期過後倘無確診，期間收集的垃圾則可視為一般廢棄物交付給清潔隊。
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