防疫旅館空房瞬間消失？張斯綱：資訊錯誤民眾被耍

1月15日起返台居家檢疫者須「一人一戶」以及防疫旅館訂房證明，因農曆春節即將到來，許多縣市的防疫旅館1月住房率爆滿。台北市議員張斯綱昨天接獲陳情，觀傳局設置的防疫旅館專區，與實際狀況有嚴重落差，其中顯示北投某防疫旅館1月10至14日每日尚有百間空房，不料致電旅館詢問卻說連一間房都沒有，民眾焦急萬分。觀傳局表示，已督促業者將更新頻率修正為每日2次。

張斯綱說，昨天點選觀傳局網頁上的「查詢年節期間各防疫旅館房況」，裡面確實列出北市各區防疫旅館房況，而其中北投某防疫旅館顯示1月10至14日每日尚有百間空房，但致電旅館詢問卻表示一間房都沒有，接連詢問幾家都發生此問題。經聯繫觀傳局反映此問題，十幾分鐘後，相關數字隨即歸零。

張斯綱指出，今天上午再度上網瀏覽防疫旅館房況，觀傳局應有所改善，但隨機致電二間有空房顯示之防疫旅館，卻表示已無空房，都要等到２月以後。他說，業者也表示，常接到洽詢民眾抱怨、辱罵，明明網頁上顯示有空房，為何致電詢問卻都沒有，業者已不堪其擾。

張斯綱說，觀傳局設置防疫旅館專區立意良好，但未顯示實際狀況，民眾如何相信市府？張斯綱要求觀傳局應該檢視疫旅館專區內容，並應即時反映房況，勿讓民眾跟隨政府錯誤資訊做白工。

對此，北市觀傳局指出，為服務返國市民，北市府首創全國之先，在網站公布防疫旅館剩餘房況，並每日更新，並可連結查詢97家旅館每日剩餘之可訂空房數。

觀傳局解釋，不過部分旅館填表的從業人員，誤以為「每日剩餘之可訂空房數」等於「當日空房數」，卻忘記旅客每次訂房都須入住15天，若該房間在之後15天已經有人將入住則不可再提供預訂，故1月7上午數字有誤，經糾正後已立即修正。也督促旅館不得再填錯報表，並將更新頻率修正為每日2次，以提供民眾訂房參考。