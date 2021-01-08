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新北環狀線補漆施工 噪音改善方案將出爐

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環狀線中和部分路段將進行補漆等作業，台64線東西向將於深夜時段封閉部分車道施工。本報資料照片
新北環狀線中和部分路段將進行補漆等作業，台64線東西向將於深夜時段封閉部分車道施工。本報資料照片

新北環狀線中和部分路段將進行補漆等作業，台64線東西向將於深夜時段封閉部分車道施工，不過環狀線過去有多路段出現噪音問題，台北捷運局一工處指出，新莊、板橋路段噪音改善評估方式將出爐，預計5月底前會送至新北環保局審查，通過夠就能施工。

環狀線中和路段1月11日至16日、18日至23日將進行共線段高架橋鋼箱梁、隔音牆檢查及驗收作業，每日夜間23時0分至翌日6時0分，分別封閉台64線西向26K至28K往板橋方向、台64線東向26K至28K往新店方向的部分車道或匝道。

台北捷運局一工處副處長陳建宏說，環狀線秀朗橋站至景安站路段，鋼構有掉漆、汙損狀況，由於會使用到吊車進行補漆、清洗作業，台64西向往板橋方向會封閉秀朗橋端上橋匝道，改由安平路匝道上橋；台64線東向則封閉單一車道。

不過環狀線通車迄今近1年，過去有民眾不堪噪音困擾而提出陳情，新北市議員林國春指出，去年有許多民眾陳情噪音問題，但相關噪音改善施工還未進行，雖然陳情數量減少，可能是麻痺習慣了，仍會督促市府改善。

陳建宏表示，噪音改善已委由顧問公司評估，近期改善方案將出爐，目前新莊幸福站至新北產業園區站、板橋新埔民生站至頭前庄站，初步評估會採取隔音板方式來改善，若確定方案可行就可送新北環保局審查。

陳建宏說，環狀線已通車，噪音改善的施工必須更慎重，像是大漢橋路段有台64的橋墩，隔音牆無法延伸，可能採隔音板方式阻絕噪音，相關施工費用由環狀線一期施工剩餘經費支出。

噪音 車道

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