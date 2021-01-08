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陽明山茶花展開跑 結合油畫呈現春天意象

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
展場門口有一隻熊讚，吸引民眾打卡。記者鍾維軒／攝影
展場門口有一隻熊讚，吸引民眾打卡。記者鍾維軒／攝影

北市公園處花卉中心舉辦為期10天的「台北茶花展」，1月17日就會結束，結合油畫畫作，營造春天意象。台北市副市長彭振聲表示，希望可以藉由展覽，推廣茶花栽培技術和品種，市民多一處休閒空間，帶動各行各業經濟，讓茶花育種長長久久。

展場擺放一盆盆各式各樣品種茶花，牆上也掛上由陽明教養院院生色彩鮮明的油畫作品，不少民眾不畏寒冷上山搶看茶花展。彭振聲表示，茶花的栽培非常不容易，花卉中心花了50年種了5千多株茶花、種類超過300種，期盼可以透過茶花展推廣栽培技術和品種。

彭振聲說，現在花卉中心隨著季節，推出不同的花季，台北市民也因此有更多休閒空間，藉此帶動周遭各行各業經濟發展。

這次茶花展內容，包括茶花林區、茶梅區、山茶杜鵑區、茶花隧道、金花茶區、香味茶花區，還有園區還搭配種植了鬱金香、風信子、飛燕草及各式草花等。今年茶花展「春天印象」以春天為主題，並特邀陽明教養院院生畫作展出。

茶花盆景部分，除了展出知名茶花達人及公園處珍藏茶花盆景，今年特別展出茶花「五寶」，是一個一樹多色的老茶花品種，花色花型多變，五寶成為陽明山區最早引入的觀賞茶花，展廠內還有相當珍貴的僅有一盆的「草山五寶」和「彩虹五寶」。

另外，茶花展還搭配周邊友善商家搭配的優惠活動，只要前往均有各種折扣優惠，公園處表示，希望民眾可以多在山仔后商圈駐足停留，促進經濟發展，活絡觀光產業。

花卉中心的茶花綻放出美麗的花朵。記者鍾維軒／攝影
花卉中心的茶花綻放出美麗的花朵。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長彭振聲欣賞茶花。記者鍾維軒／攝影
台北市副市長彭振聲欣賞茶花。記者鍾維軒／攝影
開了花的茶花散發出濃濃的香氣。記者鍾維軒／攝影
開了花的茶花散發出濃濃的香氣。記者鍾維軒／攝影
室外也有滿滿的茶花等著民眾來觀賞。記者鍾維軒／攝影
室外也有滿滿的茶花等著民眾來觀賞。記者鍾維軒／攝影
園區內有各式各樣的茶花盆栽。記者鍾維軒／攝影
園區內有各式各樣的茶花盆栽。記者鍾維軒／攝影
展區內的牆上掛滿春天意象的油畫。記者鍾維軒／攝影
展區內的牆上掛滿春天意象的油畫。記者鍾維軒／攝影
相當珍貴的茶花「五寶」。記者鍾維軒／攝影
相當珍貴的茶花「五寶」。記者鍾維軒／攝影

彭振聲 北市

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